Алкогольные напитки, которые наносят меньше всего вреда организму

Алкоголь — это вредно, но большинство из нас все-таки время от времени его употребляет. Кому-то он помогает расслабиться, а кому-то с напитком легче освоиться в компании. «Рамблер» выяснил, какой алкоголь наносит меньше вреда организму.Конечно, все зависит от количества выпитого. Врачи утверждают, что любое количество алкоголя можно назвать вредным. И все-таки чистый и несладкий напиток оказывает меньший урон по сравнению со вкусным коктейлем.Белое сухое виноВина, полученные путем брожения винограда, полезны в малых количествах. Сухое в приоритете, потому что в нем нет переизбытка сладкого. Красное считается более вредным, несмотря на расхожий миф об обратном.ВодкаВрачи считают водку наиболее безвредным напитком, потому что в ней минимум калорий. В ее составе отсутствуют углеводы и нет вредных примесей (только этанол и вода). Но это вовсе не означает, что ее можно пить безмерно.КоньякКоньяк допустим, так как количество добавок и примесей в нем не так много. Малые дозы способствуют снижению артериального давления и нейтрализации некоторых вирусов в организме человека.Самыми вредными считаются сладкие алкогольные напитки — коктейли, шампанское, напитки с отложенным действием вроде пива, которых необходимо выпить много, чтобы ощутить опьянение и те, где много добавок, например, ликеры.