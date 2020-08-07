Врач рассказала, какое масло опасно использовать для жарки

Врач гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала, какое масло опасно использовать для жарки, поскольку в нем начинают выделяться разрушающие здоровье вещества. Таковым, по ее словам, является сливочное масло.

Бережная рассказала, какое масло опасно использовать для жарки, в интервью радио Sputnik. Специалист заметила, что не нужно применять для этого сливочное масло. Подвергаясь столь значительной термической обработке, оно изменяет состав и может влиять на риск заболеть раком.

«Нагревание его до температуры более 70 градусов вызывает появление свободных радикалов. При длительном употреблении такой еды возрастает риск онкологических заболеваний», - предупредила врач.

В свежем виде, добавила специалист, сливочное масло (в разумных количествах) абсолютно безопасно, не вредит холестериновому обмену.
Для жарки медик рекомендует использовать оливковое масло – в нем, несмотря на высокую температуру готовки, не формируются свободные радикалы.

Комментируя жарку на сале, врач заметила, что при длительном использовании и высоких температурах в нем также возможно появление опасных для здоровья соединений.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное

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