От каких болезней не существует лекарств

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Медицина развивается более чем стремительно, но люди по-прежнему страдают от самых разных заболеваний, которые нельзя вылечить полностью. О болезнях, лекарств от которых не существует, пишет информационно-аналитический журнал "Слово и Дело".Не поддается лечению сахарный диабет. В частности — сахарный диабет второго типа, который обычно подразумевается под словом диабет (им болеют 95 процентов пациентов с диабетом). Диабетики получают терапию в виде инсулина, а также могут контролировать уровень сахара в крови, соблюдая диетические ограничения, но болезнь нельзя победить полностью. Впрочем, диабетики, которых в мире 422 млн человек, все-таки могут жить относительно полноценной жизнью.Та же история и с астмой. Постоянными спутниками 339 млн человек, которые живут с таким диагнозом, являются кашель и одышка. Приступы астмы могут провоцироваться разными факторами — физической нагрузкой, изменением температуры, воздействием выхлопных газов, и так далее. Препараты для ингаляций, от которых зависят астматики, не устраняют корень проблем.Самой распространенной психической болезнью является шизофрения, от которой, как уже догадались читатели, тоже нет лекарств. Вылечить шизофрению на текущем уровне развития медицины невозможно хотя бы потому, что ученые пока что не в полной мере разобрались в природе этой болезни.