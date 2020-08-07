Популярное лекарство было признано опасным для беременных

Энтеросорбенты – средства, назначаемые при различных интоксикациях. Выяснилось, что популярные энтеросорбенты могут быть небезопасны для отдельных групп людей.До недавнего времени беременным назначался препарат Смекта, созданный на основе глины. В марте 2019 года Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского происхождения Франции (ANSM) разослало всем врачам и работникам аптек предупреждение о том, что препарат Смекта и его аналоги из глины не рекомендуются к назначению детям младше 2 лет, беременным и кормящим женщинам. В составе глины, используемой для производства данного препарата, был обнаружен свинец. Свинец, содержащийся в препарате Смекта, может оказывать токсическое действие на развитие головного мозга плода и ребенка1. Учитывая полученную информацию, Российское общество акушеров-гинекологов (РОАГ) рекомендовало не применять препарат Смекта у беременных и кормящих женщин.РОАГ считает, что в Российской Федерации имеется немало качественных современных препаратов, таких как Энтеросгель которые успешно применяются в мире уже не одно десятилетие при острой диарее у беременных и кормящих матерей.РОАГ выделила Энтерсогель как препарат первого выбора из-за его очевидных преимуществ по сравнению с другими адсорбентами. Многочисленные исследования указывают высокую эффективность гелеобразной формы, избирательность адсорбции и безопасность2.Препарат характеризуется гелевидной формой, которая в своей структуре содержит воду, что, в отличии от твердых мелкодисперсных сорбентов (например, Смекта и ее аналоги), минимизирует риски запоров. Данный факт дает выраженное преимущество в использовании препарата Энтеросгель у беременных. Помимо выведения токсических веществ, патогенных бактерий и ротавирусов, Энтеросгель способствует коррекции микрофлоры кишечника и восстановлению эпителия слизистых оболочек ЖКТ, усиливает антиоксидантную защиту организма, положительно влияет на иммунную систему. Все эффекты Энтеросгеля реализуются без непосредственного контакта с кровью. То есть данный препарат не переходит через стенку кишечника3.Таким образом, вышеуказанные преимущества препарата Энтеросгель, а именно: высокая эффективность, широкий спектр действия, безопасность для организма, делают его препаратом выбора в случае необходимости назначения энтеросорбентов беременным женщинам.Беременные женщины представляют собой особую категорию пациентов для врача любой специальности ввиду сложности подбора адекватной, безопасной терапии. Ведь в случае необходимости назначения лекарственного препарата необходимо учитывать риски для двоих: матери и ребенка. Одной из самых частых причин ухудшения самочувствия будущей матери на ранних сроках является токсикоз (гестоз) первого триместра. Токсикоз представляет собой комплекс патологических изменений в организме женщины, возникающих вследствие развития плодного яйца или отдельных его элементов, характеризующихся рядом диспептических расстройств: тошнотой, рвотой, гиперсаливацией, снижением аппетита.В случае токсикоза, а также при лечении острой кишечной инфекции и интоксикации различного генеза у беременных, врачи прибегают к методу современной энтеросорбции. В целом, энтеросорбция представляет собой активную детоксикацию, основанную на связывании и выведении из организма различных экзогенных веществ, микроорганизмов и их токсинов. При беременности могут возникать состояния, когда без приема энтеросорбента не обойтись. Важно, чтобы выбор средства для безопасной энтеросорбции у беременных был правильным.