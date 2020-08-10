Врач рассказал об ошибке, которая мешает россиянам победить коронавирус

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал об основной ошибке россиян, из-за которой коронавирус в стране продолжает распространяться. Виной всему то, что люди игнорируют требование по обязательному ношению защитных масок уже после частичного снятия эпидемиологических ограничений.«Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, - носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции. У нас в стране сейчас заболеваемость COVID-19 в целом хоть и снижается, но медленно. Во многом потому, что люди пренебрегают средствами защиты», — считает эксперт.Врач считает ношение маски по-прежнему очень важным. Это обязательно нужно делать в общественных местах и особенно в транспорте. Сейчас же многие россияне принципиально не надевают средства защиты, которые стали просто способом попасть в магазин.