Кому запрещено есть лимон
В первую очередь, людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Отказаться от лимона вообще стоит при язве и гастритах, особенно в период обострений - цитрус очень быстро спровоцирует ухудшение состояния. Кислотность лимонного сока очень часто вызывает изжоги.
Также нельзя употреблять лимон, если у тебя сложный воспалительный процесс горла или ротовой полости - сок станет причиной раздражения, болевых ощущений, возможно, кровотечения и удлинения сроков заживления.
Даже если лимон эффективно очищает печень, при панкреатите этот цитрус противопоказан.
Осторожными с лимоном стоит быть гипертоникам, потому как лимон рекомендуется врачами для повышения артериального давления.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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