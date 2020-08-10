Кому запрещено есть лимон

В зимнюю пору года лимон особенно полезен. Он полон витаминов и полезных веществ. Однако далеко не всем он может быть полезен. О том, кому противопоказано употреблять этот цитрусовый, пишет Нochu.В первую очередь, людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.Отказаться от лимона вообще стоит при язве и гастритах, особенно в период обострений - цитрус очень быстро спровоцирует ухудшение состояния. Кислотность лимонного сока очень часто вызывает изжоги.Также нельзя употреблять лимон, если у тебя сложный воспалительный процесс горла или ротовой полости - сок станет причиной раздражения, болевых ощущений, возможно, кровотечения и удлинения сроков заживления.Даже если лимон эффективно очищает печень, при панкреатите этот цитрус противопоказан.Осторожными с лимоном стоит быть гипертоникам, потому как лимон рекомендуется врачами для повышения артериального давления.