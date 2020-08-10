Два симптома на лице, предупреждающие о повышенном давлении

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Характеризуемая повышенным давлением гипертония способна быть «молчаливым убийцей» – она зачастую не вызывает отчетливых признаков. Однако два симптома, проявляемых на лице, должны обязательно обратить на себя внимание, поскольку могут указывать на имеющуюся проблему.Человек, страдающий артериальной гипертонией, может этого не знать (даже если он уже давно живет с гипертензией, и его давление отличается очень высокими величинами). Самочувствие может долго оставаться хорошим, в чем состоит особое коварство болезни. Когда становятся заметными характерные симптомы, время часто оказывается упущено, чтобы было можно что-то предпринять и не допустить.«Если взрослый человек не контролирует свое кровяное давление, полагая, что на проблему, если она возникнет, укажут определенные симптомы, – он рискует жизнью», - предупреждают специалисты из Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association, AHA).Эксперты призывают обращать внимания на изменения в лице. По их словам, существуют два знака предупреждающие о повышенном давлении, – это покраснение глаз, пятна крови в них, а также покраснение лица.«Не следует игнорировать появление крови в глазах и покраснение лица, они могут сигнализировать о гипертонии», - цитирует кардиологов издание Express.Красные глаза, кровь в них. Кровянистые пятнышки в глазах могут быть одним из симптомов на лице, предупреждающих о гипертензии. Давление повышается во всем организме, включая мелкие сосуды глаз: не выдерживая напряжения, они лопаются, вызывая субконъюнктивальное кровоизлияние. Даже просто при красноте глаз следует в течение недели дважды измерять артериальное давление, утром и вечером. Если цифры будут выше нормы, следует посетить врача, показав ему свои значения.Покраснение лица. Человек краснеет, когда кровеносные сосуды, расположенные близко к коже, расширяются, чтобы пропустить больше крови. Появление красноты на лице может быть внезапным, сопровождаемым чувством жара. Порой лицо краснеет постепенно, процесс занимает до 20 минут.Дополнительно могут ощущаться пульсации на шее, прилив крови к ушам, видение «мушек» или пятен в поле зрения – все они являются возможными симптомами, предупреждающими о высоком кровяном давлении.В то же время покраснение лица могут вызывать другие факторы, не связанные с развитием гипертонии.«Суровая правда в том, что у подавляющего большинства пациентов с повышенным кровяным давлением симптомы отсутствуют», -подчеркивают эксперты.В связи с этим они призывают людей возрастом от 40 лет периодически проверять давление независимо от своего самочувствия.