Названа самая “неудачная” группа крови

Ее представители чаще других получают травмы несовместимые с жизнью.Японские ученые выяснили, представители какой группы крови чаще всего получают травмы, которые могут закончиться летальным исходом.В ходе исследования оказалось, что самой “травмоопасной” является первая группа крови. Почти треть ее носителей (28%) в результате полученных травм умирали. В то же время среди представителей других групп крови летальность из-за травм составляла всего 11%.По мнению ученых, связано это с тем, что у первой группы самая низкая свертываемость, и человек рискует погибнуть не столько в результате травмирования органов, сколько от потери крови.Впрочем, у первой группы крови есть свои плюсы. После анализа, проведенного в 2018 году, исследователи сделали вывод, что среди людей первой группы почти на 10% меньше пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.