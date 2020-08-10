Главная тайна коронавируса: почему при заболевании пропадает обоняние
Международная группа исследователей под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы выяснила, что коронавирус атакует определенный тип обонятельных клеток в верхней части полости носа. Именно эти клетки больше всего уязвимы перед вирусом.
«Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток», — сообщили эксперты.
Коронавирус повреждает нервные связи, что приводит к полной, хотя и временной, потере обоняния. Но когда инфекция проходит, обонятельные нейроны восстанавливаются, и нюх возвращается.
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