Главная тайна коронавируса: почему при заболевании пропадает обоняние

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Ученые рассказали, почему при заболевании коронавирусом происходит потеря обоняния, являющаяся одним из основных симптомов болезни. Симптом этот называется аносмия, имеет неврологическую причину и очень часто встречается именно у пациентов с COVID-19, наряду с жаром и кашлем.Международная группа исследователей под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы выяснила, что коронавирус атакует определенный тип обонятельных клеток в верхней части полости носа. Именно эти клетки больше всего уязвимы перед вирусом.«Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток», — сообщили эксперты.Коронавирус повреждает нервные связи, что приводит к полной, хотя и временной, потере обоняния. Но когда инфекция проходит, обонятельные нейроны восстанавливаются, и нюх возвращается.