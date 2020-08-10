Диетолог опровергла миф о самом вредном гарнире

Споры о пользе и вреде картофеля — популярного гарнира к самым разным блюдам — ведутся не первый год и вряд ли когда-то закончатся. Но что думают об этом опытные врачи? Врач-проктолог и онколог Елена Смирнова рассказала о том, почему стоит есть картофель и блюда с ним.«Меня часто спрашивают, можно ли есть картофель. Можно. Но, конечно, не 5 раз в день, и не на ночь, так как он достаточно калориен. В остальном продукт полезен, так как в его кожуре много клетчатки, незаменимои? для пищеварения», — считает эксперт.Врач также напоминает, что в картошке очень много калия, необходимого для работы сердца. В клубнях есть «фосфор, магнии?, кальции?, натрии?, железо, цинк, много витамина С (больше, чем в черной смородине) и витамины группы В».Ограничивать употребление картофеля стоит пациентам с сахарным диабетом. Также не стоит забывать о яде соланине, содержащемся в клубнях зеленого цвета. Лучше всего запекать картофель в кожуре — так в нем сохранится больше всего витаминов и микроэлементов. Калорийность у жареной картошки уже заметно больше. Для сравнения: 80 ккал у клубней «в мундире» и 200 ккал на 100 граммов картофеля, жареного на масле.