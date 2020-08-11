Офтальмолог назвал неожиданную опасность посещения бани

Хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал, что посещение бани может быть опасным для здоровья глаз.

"Многие люди иногда могут иметь такие проблемы, как нарушение сосудистого тонуса или нарушение вегетатики, вплоть до гипертонического криза", - передает словам медика РИА Новости.

Дементьев предупредил, что высокая температура в парилке способна спровоцировать у человека с патологиями спазм сосуда головного мозга, а также нарушение кровообращения сосудов сетчатки.

Пребывание в бане также у некоторых может вызывать острый приступ глаукомы, что способно привести к мгновенной потере зрения. Офтальмолог порекомендовал людям с глаукомой и анатомическим сужением внутриглазных параметров не посещать баню или же делать это очень аккуратно.

Кроме того, посещение бани может привести к отеку роговицы.

"Если вдруг есть какие-то хронические заболевания на роговице – кератит, или даже блефарит на веках, конъюнктивит, баня может спровоцировать дальнейшее развитие заболевания", — говорит эксперт.

Помимо прочего, нахождение в бане способно спровоцировать катаракту и атрофию зрительного нерва. Специалист подчеркнул, что при наличии проблем со зрением ходить в баню следует с осторожностью.
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