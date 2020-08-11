Офтальмолог назвал неожиданную опасность посещения бани

Хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал, что посещение бани может быть опасным для здоровья глаз."Многие люди иногда могут иметь такие проблемы, как нарушение сосудистого тонуса или нарушение вегетатики, вплоть до гипертонического криза", - передает словам медика РИА Новости.Дементьев предупредил, что высокая температура в парилке способна спровоцировать у человека с патологиями спазм сосуда головного мозга, а также нарушение кровообращения сосудов сетчатки.Пребывание в бане также у некоторых может вызывать острый приступ глаукомы, что способно привести к мгновенной потере зрения. Офтальмолог порекомендовал людям с глаукомой и анатомическим сужением внутриглазных параметров не посещать баню или же делать это очень аккуратно.Кроме того, посещение бани может привести к отеку роговицы."Если вдруг есть какие-то хронические заболевания на роговице – кератит, или даже блефарит на веках, конъюнктивит, баня может спровоцировать дальнейшее развитие заболевания", — говорит эксперт.Помимо прочего, нахождение в бане способно спровоцировать катаракту и атрофию зрительного нерва. Специалист подчеркнул, что при наличии проблем со зрением ходить в баню следует с осторожностью.