Врач дала советы страдающим от гипертонии

Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова рассказала в интервью телеканалу "Звезда", какие правила необходимо соблюдать людям с гипертонией."Гипертония — это очень серьезное длительное заболевание, которое требует постоянного и непрерывного лечения. Очень плохо поступают пациенты, которые бросают лекарственное лечение и "бросаются" на какие-то народные средства. Все это заканчивается довольно плохо", — пояснила врач.Холмогорова описала процедуру правильного подъема с кровати для пациентов с гипертонией. По ее словам, не следует резко вставать, при этом подъем должен проходить постепенно, с небольшой зарядкой.Кроме того, добавила врач, больным с таким диагнозом необходим более долгий сон, ввиду особенности их организма достигающий примерно десяти часов.Специалист указала, что у людей гипертонией "нет и не будет нормального артериального давления", а может быть лишь целевой уровень, "который достигается лишь с помощью аккуратного постоянного приема лекарств", подобранных для каждого пациента в индивидуальном порядке.