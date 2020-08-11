Почему опасно ходить по дому босиком

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Для того, чтобы не уставать после прогулок умеренной продолжительности, нужно правильно подбирать обувь."Если подошва обуви слишком плоская или слишком жесткая, то во время ходьбы могут быть нежелательные удары пяткой о землю. Это может быть причиной пяточной шпоры, которая часто развивается после 35-40 лет. Заболевание, известное как плантарный фасциит, представляет собой воспаление в месте прикрепления фасции", - говорит врач-рефлексотерапевт, вертеброневролог, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.Он отметил, что опасение вызывает также обувь на толстой кожаной подметке, которая не справляется с амортизацией нагрузки на свод стопы и пятку.Пяточная шпора, по словам доктора, поддается лечению, но для этого может потребоваться хирургическое вмешательство.Кроме обуви с тонкой подовой, опасность представляет и обувь на высоком каблуке, которая тоже не смягчает ударную нагрузку. Проблемы с пятками можно получить даже в результате ходьбы босиком - например, если у вас дома слишком твердый пол."Если у вас дома паркет - то это хорошо, так как древесина не провоцирует таких проблем. Но если ламинат, керамогранит или плитка, то лучше носить тапочки. Но не плоские - стопа должна перекатываться при ходьбе. Особенно это важно для людей с сахарным диабетом", - объяснил врач.