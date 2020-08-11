Часто икаете? Возможно, у вас вирус

Медики считают, что COVID-19 слишком мало изучен, поэтому может преподнести разные сюрпризы.Американские медики выявили нетипичный случай проявления COVID-19, описав его в журнале The American Journal of Emergency Medicine.При обследовании 62-летнего пациента из Чикаго, жаловавшегося на частую икоту в течении четырех дней, был выявлен COVID-19, подтвердившийся тестом и исследованием с помощью компьютерной томографии. При этом у пациента не было ни одного из типичных признаков заболевания, таких как кашель, температура или боль в груди.Таким образом, официально был зарегистрирован еще один нетипичный случай проявления симптомов коронавируса. Врачи теперь призывают обращать внимание и на продолжительную икоту, которая может свидетельствовать о заболевании COVID-19.В материале говорится, что коронавирус еще мало изучен, поэтому следует уделять любому изменению в состоянии здоровья, потому как он может сигнализировать о заражении опасной инфекцией.