Часто икаете? Возможно, у вас вирус
Американские медики выявили нетипичный случай проявления COVID-19, описав его в журнале The American Journal of Emergency Medicine.
При обследовании 62-летнего пациента из Чикаго, жаловавшегося на частую икоту в течении четырех дней, был выявлен COVID-19, подтвердившийся тестом и исследованием с помощью компьютерной томографии. При этом у пациента не было ни одного из типичных признаков заболевания, таких как кашель, температура или боль в груди.
Таким образом, официально был зарегистрирован еще один нетипичный случай проявления симптомов коронавируса. Врачи теперь призывают обращать внимание и на продолжительную икоту, которая может свидетельствовать о заболевании COVID-19.
В материале говорится, что коронавирус еще мало изучен, поэтому следует уделять любому изменению в состоянии здоровья, потому как он может сигнализировать о заражении опасной инфекцией.
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