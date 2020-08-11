Эндокринолог предупредила об опасности фруктов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Вместо пользы они могут привести к серьезному заболеванию печени.Высокое содержание витаминов и микроэлементов в фруктах автоматически включает их в список полезных продуктов, употребление которых приносит организму исключительно пользу. Однако, как оказалось, бездумное употребление фруктов может нанести здоровью вред, если не учитывать различия в содержании глюкозы и фруктозы.Напомним, фруктозу содержат плоды с семечками, а глюкозу - фрукты с косточкой.- И когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так — он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени, - рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в беседе с радио Sputnik.Глюкоза под действием инсулина перерабатывается в энергию и жиры, а фруктозу полностью захватывают белки печени, поясняет эндокринолог и рекомендует есть фрукты отдельно от остальных приемов пищи, а не после другой еды, чтобы снизить нагрузку на жизненно важный орган.