О каких проблемах может «рассказать» ваш стул?

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Опорожнение кишечника – это отражение того, насколько здоров организм: его частота, цвет, запах, консистенция стула могут «рассказать» о происходящих изменениях в его работе, развитии серьезных болезней.Стул – продукт нашего пищеварения. Он на 75 процентов состоит из воды, остальное составляют кишечные бактерии, непереваренные пищевые компоненты, кишечные выделения, красители из желчи. Показателем хорошего здоровья является мягкий, эластичный, но при этом вполне сформированный стул. Количество, которое здоровый человек выделяет каждый день, составляет от 100 до 300 граммов.Слизь на стуле – вполне нормальное явление: она вырабатывается кишечником для облегчения отхождения экскрементов. Даже непереваренная пища в нем обычно не является тревожным сигналом – при условии, что не возникает постоянно.О каких проблемах в работе организма может «рассказать» ваш стул?Состояние кала меняется под действием определенных продуктов, лекарств, количества воды в теле, но такие изменения носят временный характер. На возможные нарушения указывают изменение цвета, запаха, текстуры, которые, возникнув однажды, продолжают сохраняться длительный период без признаков улучшения.Черный стул. Один из признаков того, что в нем содержится много переваренной крови. Почерневшие фекалии означают, что кровь поступает из верхних отделов пищеварительного тракта – это может указывать на кровотечение из пищевода, слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки.Красно-коричневый. Следы крови на поверхности стула – знак травмы, либо воспаления толстой и прямой кишки.Если стул кажется мраморным – красновато-коричневым с прожилками крови – это может указывать на кровотечение в нижней части толстой кишки. Кровотечение в верхних отделах толстой кишки делает стул однородно красно-коричневым.Потеря цвета. Когда стул теряет свой характерный коричневый оттенок, становится очень светлым, сероватым, такое изменение может «рассказать» о проблемах желчи или печени. Также оно может быть симптом опухоли поджелудочной железы.Зеленый кал. Сопровождающийся сильной диареей, он является явным признаком инфекции сальмонеллы.Жирный. Обычно пищевой жир почти полностью переваривается. Однако, если стул блестящий, липкий, сильно размазанный, высока вероятность нарушения переваривания жиров. Возможные причины такой проблемы – воспаление поджелудочной железы или камни в желчном пузыре, непереносимость глютена (целиакия).Изменение формы. Если при дефекации начали регулярно выделяться заметно более тонкие и длинные «ленточки» вместо привычных «колбасок», это может быть признаком сужения кишечника. За ним скрываются спайки или полипы толстой кишки, а также ее опухоли.Крайне неприятный запах. Конечно, стул никогда не обладает приятным ароматом, но если он приобрел резко выраженный отталкивающий запах, едкий или гнилостный, не проходящий долгое время, данная проблема указывает на серьезное нарушение процесса пищеварения. Вероятны целиакия, болезнь Крона, кистозный фиброз, воспаление поджелудочной железы или ее рак.