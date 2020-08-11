Дочь Владимира Путина испытала на себе вакцину от коронавирурса

Российский президент Владимир Путин рассказал об эксперименте одной из его дочерей. Она испытала на себе вакцину от коронавируса, произведенную именно в России. Кто именно это сделал, Мария или Катерина, Владимир Владимирович не уточнил.

Ранее Путин сообщил, что именно российская вакцина от коронавируса станет первой официально зарегистрированной в мире.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — сообщил президент России.

После вакцинации у дочери Владимира Путина поднялась температура. В первый день она держалась на уровне 38 градусов, но «на следующий день было 37 с небольшим и все».
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