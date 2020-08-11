Диетолог рассказала о пользе жвачки для здоровья

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Жевательная резинка не только помогает в профилактике кариеса, но и обладает рядом других полезных для здоровья свойств, о которых рассказала главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.Самое ценное после гигиены рта — это похудение. «Есть данные, иллюстрирующие эффект жевания жевательной резинки на снижение массы тела», — сообщила медик.Эффект достигается не только благодаря занятому рту. После резкого вкуса жвачки обычная еда кажется невкусной. Кроме того, монотонные жевательные движения снижают уровень стресса. И то, и другое положительно сказывается на контроле аппетита. «Дополнительный бонус: жевательные мышцы — это тоже мышцы, и они способны сжигать калории», — добавила Стародубова.По данным некоторых исследований, которые привела диетолог, жвачка стимулирует кратковременную память.Вместе с тем следует помнить, что все хорошо в меру. «Частое и интенсивное жевание жевательной резинки может приводить к головным болям в связи с напряжением жевательных мышц, — предупредила специалист. — Жевательные резинки часто содержат сахарные спирты, которые при значительном потреблении способствуют послаблению стула».Во избежание негативных последствий Антонина Стародубова посоветовала жевать жвачку только без сахара не более 10-20 минут подряд и не более 30 минут в день.