Как снять боль в ухе: 9 «кухонных» средств

Боль в ухе может начаться в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте. Конечно, лучше всего проконсультироваться с врачом, но это не всегда возможно. Поэтому если ухо разболелось в выходной день или в середине ночи, идите на кухню и поищите лекарство там.Безусловно, не стоит увлекаться самолечением и народными средствами, ведь они могут ухудшить ситуацию. Но когда врач далеко, а неприятные ощущения не дают спать, бабушкины рецепты тоже могут помочь. Разумеется,даже если какое-то из этих средств сняло боль полностью, во избежание рецидивов и осложнений обратитесь к врачу при первой возможности.Ушные инфекции требуют профессионального лечения.К слову, если же вы страдаете от боли из-за перепадов давления или заложенности носа, эти простые и безопасные средства вам точно должны помочь.Это натуральное обезболивающее средство обладает поразительными противовоспалительными свойствами, которые помогут остановить и облегчить ушную инфекцию.Для облегчения боли можно использовать имбирь двумя способами. Можете положить ломтик свежего имбиря прямо в ухо (без фанатизма, естественно, а так, чтобы его можно было потом вынуть), либо смешайте тертый имбирь с оливковым маслом и приложите полученную смесь на несколько минут. Оба способа помогут уменьшить боль, и вы сможете поспать до утра.2. Оливковое маслоЭто масло есть на каждой кухне. Оно используется в косметических процедурах и народной медицине. Оливковое масло может помочь при звоне в ухе, инфекции и боли.Нанесите оливковое масло на ватный тампон или же капните 2-3 капли масла прямо в ухо. Убедитесь, что масло не холодное, и вы почувствуете быстрое облегчение.3. БазиликНе все хозяйки любят базилик, однако, если он у вас все-таки имеется, то может прийти на помощь при боли в ухе, не хуже имбиря или оливкового масла. Выдавите сок из свежих листьев и закапайте 3 капли в больное ухо.Эта любимая многими приправа помогает укрепить иммунную систему, предотвратить простуду и грипп, избавиться от кишечных паразитов, очистить почки и облегчить зубную боль.При боли в ухе чеснок тоже может помочь. Благодаря своим антибактериальным и противовирусным свойствам он помогает справиться с бактериями, вызывающими инфекцию. Закапайте в больное ухо 2 капли свежего чесночного сока. Также можно смешать измельченный чеснок с кунжутным маслом (горчичное или оливковое тоже подойдет), дать настояться пару минут, а потом закапать в больное ухо несколько капель такой смеси.5. Мята или мятное маслоМасло или свежие листья перечной мяты тоже принесут облегчение при боли в ухе. Но пользоваться ими следует по-разному!В случае со свежими листьями выдавите из листьев сок и закапайте немного в ухо.А вот масло перечной мяты слишком активное и может усилить боль, поэтому его наносят вокруг уха при помощи ватного тампона.6. ЛукЭтот полезный овощ есть на каждой кухне, поэтому на него вы всегда можете рассчитывать. Измельчите свежую луковицу, чтобы получить сок, и закапывайте его по 2 капли дважды в день. Или оберните кусочек очищенной луковицы чистой тканью и подержите на больном ухе 5-7 минут. Сильные антибактериальные и противовоспалительные свойства лука облегчают боль.7. ТеплоЕсли вы тот еще кулинар и на вашей кухне нет под рукой никаких средств от ушной боли, поможет обычная вода.Оберните бутылку с горячей водой полотенцем и подержите возле больного уха несколько минут.Это немного облегчит боль, и вы сможете дотерпеть до утра, а там уже марш к врачу.8. МедНатуральный мед очень полезен для здоровья. Не стоит закапывать его в ухо, однако если боль очень сильная, намажьте мед вокруг ушного канала, чтобы снять воспаление и успокоить болевые ощущения.9. Травяной парИнгаляции травяным паром помогают снять отечность носа и улучшить циркуляцию воздуха в ушном канале.Добавьте горсть цветков бузины или ромашки в горячую воду, накройте голову полотенцем и вдыхайте травяные пары.Выполнять процедуру нужно 3-5 минут.Применяйте эти средства 1-2 раза в день, но не чаще. Как и головная боль, боль в ухе может причинить много неприятностей и быть симптомом многих серьезных заболеваний, поэтому не стоит ее игнорировать.Помните: все перечисленные выше средства хороши в качестве первой помощи, чтобы можно было облегчить состояние в неурочное время, когда врач недоступен. Так что, даже если эти народные средства помогли, обязательно проконсультируйтесь с врачом.