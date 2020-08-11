Продукты, которые доказанно снижают уровень сахара в крови

Многие люди страдают от повышенного уровня сахара в крови, однако его концентрацию можно снизить за счет потребления определенных продуктов.Повышенный уровень сахара в крови может быть предвестником диабета 2 типа – заболевания, способного не только сократить человеческую жизнь. Между тем, болезни можно избежать, а также успешно контролировать и лечить ее – в том числе путем употребления продуктов, обладающих свойством снижать количество сахара в крови.Какие же продукты доказанно справляются с этой задачей?Псиллиум (шелуха подорожника). Исследование специалистов из Университета Дьюка (США) показало, что, благодаря высокому содержанию клетчатки, псиллиум задерживают всасывание сахара в кровь, тем самым предотвращая его резкие всплески. Также было обнаружено, что у пациентов с диабетом 2 типа, принимающих его перед едой, наблюдается значительное улучшение показателей сахара в крови натощак и уровня гликированного гемоглобина HbA1c. Порошок псиллиума принимался дважды в день (по 5 граммов) за полчаса до завтрака и за полчаса до ужина вместе с большим количеством воды.Перец чили. За его положительные эффекты отвечает вещество капсаицин: он разжижает кровь, обладает антиоксидантным действием, а также может снижать уровень сахара в крови. Учеными из Австралии было установлено, что перец чили успешно борется с развитием гиперинсулинемии (слишком высокий уровень инсулина). Избыток инсулина идет рука об руку с повышенным уровнем сахара в крови, так что перец чили может помочь с обеими проблемами.Лук. Помимо того, что лук и чеснок успешно помогают контролировать содержание глюкозы в крови, луковичные также можно принимать параллельно с лекарствами, снижающими сахар, – продукт наделен свойством предотвращать гипогликемию, нередко возникающую после приема лекарств, и, таким образом, делает медикаменты более переносимыми.Грейпфруты. Исследователи из Университета Западного Онтарио обнаружили, что содержащийся в этих цитрусах флавоноид нарингенин способен снижать уровень сахара в крови подобно инсулину, а также компенсировать уже возникшую инсулинорезистентность. Другое соединение, инозитол, тоже оказывает доказанное влияние на чувствительность клеток к инсулину, благодаря чему может снизить резистентность к инсулину.Овес. Цельный овес содержит различные вещества, которые положительно влияют на концентрацию сахара и инсулина в крови. Эффект объясняется высоким содержанием магния и клетчатки. Вид растворимой клетчатки овса (бета-глюканы) снижают не только уровень сахара в крови, но и холестерина.Корица. Далеко не одно исследование подтвердило, что пряность стимулирует метаболизм глюкозы и оказывает на организм такое же действие, что инсулин. Для достижения эффекта снижения высокого сахара достаточно половины чайной ложки корицы в день.Имбирь. Его основное действующее вещество – гингерол – может смягчить инсулинорезистентность клеток и снова сделать их более чувствительными к инсулину. Как результат, снижается уровень сахара в крови.