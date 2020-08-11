Назван оптимальный перерыв между приемами пищи

Вопрос, который волнует многих.Вопрос об отпимальном колличестве приемов пищи в день беспокоит многих худеющих. Как не испытывать голод и при этом не переедать и не «кусочничать» рассказала диетолог Лора Филиппова.Эксперт озвучила важное правило: чем чаще едим = тем больше будет хотеться есть, и привела примеры оптимальных перерывов между приемами пищи:около 4-х часов,не менее 3-х,не более 5-ти.Постоянное перекусывание не дает инсулину опуститься до уровня нормы, а он, напомню, жирозапасающий гормон.Бесконечное «кусочничество» нарушает регуляцию насыщения и есть хочется постоянно!около 4-х часов,не менее 3-х,не более 5-ти.Постоянное перекусывание не дает инсулину опуститься до уровня нормы, а он, напомню, жирозапасающий гормон.Бесконечное «кусочничество» нарушает регуляцию насыщения и есть хочется постоянно!Эксперт ранее напомнила, что мы поправляемся не от конкретной еды, а от избытка продуктов в принципе – просто высококалорийной едой намного легче перебрать дневную норму калорий. Ешьте всего по чуть-чуть и лишний вес приходить не будет!Основу рациона должны составлять продукты с пищевой ценностью — все эти макро- и микронутриенты важны для ежедневной работы нашего организма. Если мы регулярно недополучаем дневную норму, резервы организма истощаются, за этим следует пищевой срыв (организм всеми силами пытается покрыть дефицит) и нарушение пищевого поведения в целом.Качественные продукты = качественное тело! Важно осознавать эту взаимосвязь и задавать себе вопрос «что мне даст эта еда?»Вывод: не есть продукты, которые вообще не стоят нашего внимания и не несут никакой ценности нашему организму! Их употребление — не потребность организма, а всего лишь привычка, как привыкли, так и отвыкнем. Когда ваш рацион сбалансирован, вас в норме не тянет на «вредную» еду.