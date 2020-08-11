Этот маринованный овощ – отличная профилактика болезней сердца
Ученые из США установили, что популярный продукт, который часто является неотъемлемой частью пиццы, соусов и салатов, является эффективным «борцом» с заболеваниями сердца. Речь идет о маринованных каперсах, в состав которых входит кверцетин.
Это соединение регулирует активность белков, необходимых для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Оно также влияет на функционирование мозга, щитовидной железы, поджелудочной железы и ЖКТ.
По мнению экспертов, растительный биофлавоноид кверцетин контролирует так называемые калиевые ионные каналы гена KCNQ. Отмечается, что дисфункция канала объясняет появление ряда опасных заболеваний, включая эпилепсию, диабет и аритмию.
Исследователи обнаружили, что лишь один процент экстракта маринованных каперсов способен активировать каналы, важные для нормального функционирования мозга и сердца.
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