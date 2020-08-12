Раскрыт механизм заражения людей опасным паразитом, влияющим на поведение

Исследователи из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii, которым, по разным данным, заражены от трети до половины всех людей, проникает внутрь клеток человека. Новые данные помогут научиться лучше лечить токсоплазмоз.Людям токсоплазма передается от кошек – это ее основные хозяева – и, как правило, дремлет в виде цисты до поры до времени, чтобы активироваться при снижении иммунитета. Попадая в мозг, это простейшее может повлиять на поведение зараженного, делая его рискованным и безрассудным. В тяжелых случаях развивается тифоподобное заболевание с летальным исходом.При инфицировании паразит проникает в иммунные клетки, и они начинают носиться по всему организму, распространяя заразу – по-научному это называется гипермиграционной активностью. Ученые нашли ее «выключатель» – сигнальный белок IRE1. Лишенные его клетки при попадании в них токсоплазмы остаются неподвижными.Исследователи надеются, что понимание взаимодействия токсоплазмы с хозяином позволит найти эффективные методы лечения и профилактики токсоплазмоза.