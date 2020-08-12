Раскрыт механизм заражения людей опасным паразитом, влияющим на поведение
Людям токсоплазма передается от кошек – это ее основные хозяева – и, как правило, дремлет в виде цисты до поры до времени, чтобы активироваться при снижении иммунитета. Попадая в мозг, это простейшее может повлиять на поведение зараженного, делая его рискованным и безрассудным. В тяжелых случаях развивается тифоподобное заболевание с летальным исходом.
При инфицировании паразит проникает в иммунные клетки, и они начинают носиться по всему организму, распространяя заразу – по-научному это называется гипермиграционной активностью. Ученые нашли ее «выключатель» – сигнальный белок IRE1. Лишенные его клетки при попадании в них токсоплазмы остаются неподвижными.
Исследователи надеются, что понимание взаимодействия токсоплазмы с хозяином позволит найти эффективные методы лечения и профилактики токсоплазмоза.
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