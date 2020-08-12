Ученые нашли продукты, спасающие от коронавируса

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Квашеная капуста, кимчи и кисломолочные продукты могут помочь от коронавируса, выяснили ученые из Университета Монпелье во Франции: заражения не предотвратят, но могут существенно облегчить течение болезни.Исследователи обратили внимание, что объединяет страны с низкой смертностью от COVID-19 – широко представленные в рационе ферментированные продукты. В меню жителей Германии и Южной Кореи регулярно присутствуют квашеная капуста и кимчи, в Греции, Болгарии и Турции популярны йогурт и кефир. Такая пища содержит антиоксиданты, снижающие в организме уровень белка-мишени коронавируса ACE2 и в целом благотворно влияющие на иммунитет.Ученые полагают, что в отсутствие сколько-нибудь эффективных лекарств питание может играть ключевую роль в профилактике и лечении COVID-19. Руководитель группы исследователей, почетный профессор пульмонологии Жан Буске уже сам воспользовался результатами своей работы. «Я изменил свою диету, теперь в нее входит сырая капуста три раза в неделю, квашеная капуста один раз в неделю, а также кефир на завтрак и маринованные овощи», — рассказал он.