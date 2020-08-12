Дерматолог рассказала о страшных последствиях комариных укусов и помощи при них

Обычно укусы комаров ничего, кроме легкого раздражения, не оставляют. Но случаются и неприятные исключения, когда нападение кровососущих заканчивается плачевно. Подробнее об этом рассказала врач-дерматолог Лариса Алексеева.Покраснение и зуд в области укуса — это аллергическая реакция. В зависимости от места укуса она может быть настолько выраженной, что это будет угрожать жизни. «Иногда может развиваться анафилактический шок, если комариный укус был в области глаза или веко. От такого может быть слабость, отечность, помутнение сознания и другие признаки шока. С такими комариными укусами шутить не надо», — предупредила медик.Крайняя редкость такого развития событий не отменяет опасности, в этой ситуации важно не теряя времени оказать помощь пострадавшему. «Если вы видите, что нарастает отек, место укуса увеличивается в размерах, образуются волдыри, начинается отек, вам трудно дышать, то нужна первая помощь», — пояснила Лариса Алексеева.Сильную аллергическую реакцию могут снять только профессиональные медики, поэтому обязателен вызов скорой помощи, а до их приезда нужно принять антигистаминный препарат первого поколения, например димедрол или супрастин.