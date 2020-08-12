Как очистить кишечник тем, что всегда есть на кухне

Опытный врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала, как вывести накопившиеся в печени и кишечнике шлаки в домашних условиях и без посещения больницы. Оказалось, все необходимое можно найти на кухне.По словам Елены Смирновой, самый безопасный способ очистки организма — кушать овощи, фрукты и постное мясо. Также можно есть рыбу и птицу без кожицы. Оптимальнее всего устраивать несколько разгрузочных дней в неделю — завтракать фруктами, обедать и ужинать небольшими порциями белковой пищи с овощным гарниром, в промежутках обходясь легкими перекусами.Елена Смирнова предупредила и об опасности таких проводимых дома процедур, как регулярные клизмы, диуретики, мочегонные препараты.«Клизмы и слабительные смывают микрофлору кишечника, а также мешают ему работать — переваривать пищу, всасывать воду и минеральные вещества. Гидроколонотерапия действует еще сильнее. Плюс снижается перистальтика кишечника, появляется зависимость от клизм и слабительных», — предупредила врач.Особенно опасны мочегонные препараты, активно вымывающие из организма жизненно важные минералы — кальций, калий, магний, натрий. После слишком экстремальных чисток, добавила Елена Смирнова, может серьезно пострадать нервная система человека, и тогда понадобится посетить специалиста.