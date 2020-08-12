Зеленый чай: в каких случаях он может стать причиной бесплодия

Зеленый чай многие женщины с удовольствием употребляют во время диеты, так как содержащиеся в нем витамины (С, РР, группы В), а также макро- и микроэлементы (цинк, фосфор, кальций, молибден) способны восполнить недостаток поступающих в связи с ограничением рациона веществ в организм, не добавляя лишних калорий. А флавоноиды эффективно снижают уровень глюкозы в крови и защищают от инфекций, кофеин — дарит заряд бодрости. Его польза очевидна, ученые постоянно открывают новые полезные свойства этого напитка. Например, в 2005 году на официальном сайте ВОЗ были опубликованы результаты многолетних исследований ученых медицинской ассоциации КНР, доказавшие, что регулярное употребление зеленого чая снижает риск рака молочной железы на 90%.Но более поздние исследования указали на то, что не все так радужно с массовым использованием этого напитка в целях оздоровления женского организма. Так, в 2014 году Американской коллегией гастроэнтерологов было доказано, что ежедневное употребление даже 240 мл зеленого чая в разы увеличивает риск заболевания печени. Особенно опасно это для беременных и кормящих женщин, организм которых работает в этот важный период жизни с повышенной нагрузкой на все жизненно важные органы. Продолжая тему исследований влияния зеленого чая на беременную и плод, ученые из разных стран мира пришли к еще более шокирующим выводам.Так, исследования испанских ученых (Барселона), а также их коллег из США (FDA), проводимые в начале 2000-х годов выявили, что флавоноиды и дубильные вещества, содержащиеся в зеленом чае, тормозят синтез собственной фолиевой кислоты и существенно снижают ее усваиваемость из поступающих извне назначенных беременным комплексов и продуктов питания. А фолацин — основной элемент правильного формирования нервной трубки эмбриона, плода, недопоступление которого ведет к тяжелым порокам, даже с несовместимым с жизнью будущего ребенка (т. н. «спина бифида»). Причем американскими исследователями была названа и точная дозировка, опасная для беременной и плода. Она составляла 5-7 чашек напитка средней крепости в день. Более того, учитывая, что фолиевая кислота играет важную роль в процессе оплодотворения, стало понятна причина бесплодия у женщин, злоупотреблявших зеленым чаем.Учитывая особую опасность зеленого чая именно в первом триместре, когда происходит закладка всех систем и органов малыша, ученые и врачи рекомендовали женщинам ограничить употребление зеленого чая до 1-2 чашек в неделю. Тем же, кому он помогает от токсикоза, советовали пить несколько глотков некрепкого напитка по утрам.Вторая опасность — содержащийся в зеленом чае кофеин. Его доза в напитке достаточно высока и сопоставима с той, что содержится в крепком кофе, в разы превышая процент кофеина в традиционном черном чае. По данным представителя Американской Диетической Ассоциации М. Джонсон (Феникс), кофеин, проникая через плаценту к плоду, затрудняет его обмен веществ, а также связь «мать-плацента-плод». Это становится причиной рождения маловесных детей, выкидышей, преждевременных родов. Американский колледж акушерства и гинекологии, проводящий свои практические наблюдения и исследования, зафиксировал еще одно опасное для беременных женщин свойство зеленого чая — он затрудняет всасываемость железа, так как в составе зеленого чая содержатся его антагонисты — йод и магний. А железодефицитная анемия — грозное состояние во время беременности, угрожающее матери и плоду.Во избежание рисков следует минимизировать употребление этого, безусловно, полезного напитка во время беременности до нескольких чашек в неделю, а также во время планирования рождения ребенка и сократить — вне этих периодов, особенно тем дамам, которые имели в прошлом или имеют в настоящем проблемы с печенью или железодефицитную анемию (малокровие) в анамнезе.