Какие продукты вызывают рак
Какие продукты вызывают рак:
Попкорн;
Овощи и фрукты, с повышенным содержанием пестицидов;
Консервированные помидоры;
Колбасы;
Картофельные чипсы;
Соленые, маринованные и копченые продукты;
Белая мука;
Генетически Модифицированные Продукты (ГМО);
Рафинированный сахар;
Искусственные подсластители;
Алкоголь;
Безалкогольные газированные напитки.
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