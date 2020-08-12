Какие продукты вызывают рак

Рак - одно из самых распространенных и загадочных заболеваний. Одни связывают проблему возникновения болезни с плохой экологией, другие - с повседневной жизнью, а также и с питанием. Эксперты назвали 13 наиболее опасных продуктов, способных спровоцировать образование раковой опухоли

Какие продукты вызывают рак:

Попкорн;
Овощи и фрукты, с повышенным содержанием пестицидов;
Консервированные помидоры;
Колбасы;
Картофельные чипсы;
Соленые, маринованные и копченые продукты;
Белая мука;
Генетически Модифицированные Продукты (ГМО);
Рафинированный сахар;
Искусственные подсластители;
Алкоголь;
Безалкогольные газированные напитки.
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