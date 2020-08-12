Какие продукты вызывают рак:

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Рак - одно из самых распространенных и загадочных заболеваний. Одни связывают проблему возникновения болезни с плохой экологией, другие - с повседневной жизнью, а также и с питанием. Эксперты назвали 13 наиболее опасных продуктов, способных спровоцировать образование раковой опухолиКакие продукты вызывают рак:Попкорн;Овощи и фрукты, с повышенным содержанием пестицидов;Консервированные помидоры;Колбасы;Картофельные чипсы;Соленые, маринованные и копченые продукты;Белая мука;Генетически Модифицированные Продукты (ГМО);Рафинированный сахар;Искусственные подсластители;Алкоголь;Безалкогольные газированные напитки.