Какие заболевания может вызвать сон на пуховых подушках

Существует стереотип, что пуховые подушки — залог крепкого сна, а, следовательно, и отменного здоровья. Действительно, птичьи перья и пух отлично удерживают тепло, а также хорошо пропускают воздух и отличаются легкостью и приятными тактильными ощущениями. Однако на самом деле пуховые подушки вредны для здоровья. Они могут вызвать аллергию, спровоцировать астму и даже появление опухолей в органах дыхательной системы.Интересно, что первые пуховые подушки появились еще в Древнем Риме. А в Европе они считались роскошью вплоть до начала Первой мировой войны: простые крестьяне не могли себе позволить спать на нежном лебяжьем пуху. О вреде перьевых и пуховых подушек заговорили относительно недавно: в позапрошлом веке. Немецкий доктор Отто Штайнер издал книгу «Постель», которая стала настоящим бестселлером. Штайнер заявил, что в подушках живет более десяти видов микроорганизмов-паразитов. Они питаются остатками мяса и жира птиц, остающихся на перьях после их выдергивания, а также на пуху. Доктор также напомнил, что пуховые подушки отлично впитывают и сохраняют влагу. А влага — живительная среда для целого ряда насекомых.Прежде всего, это настоящий рай для постельных (или пылевых) клещей. Эти крошечные создания выделяют фекалии, которые могут способствовать развитию серьезной аллергической реакции и спровоцировать приступ астмы. Об этом говорит исследование, проведенное сингапурской группой NUS-SMART (Singapore-MIT Alliance for Research and Technology). Согласно данным исследователей, каждый пятый имеет предрасположенность к аллергии на пылевых клещей. Первичными симптомами аллергической реакции на насекомых являются экзема и затрудненное дыхание, кашель, насморк и покраснение глаз. Если вы обнаружили у себя первые признаки недомогания, следует немедленно обратиться к врачу, а также избавиться от пуховых подушек.Помимо клещей в пуху разводится грибок, предупреждает профессор Эшли Вудкок из Манчестерского университета. В 2005 году она вместе с коллегами провела исследование и пришла к выводу, что пуховые подушки — это настоящий мини-зоопарк, содержащий миллионы различных грибковых спор. «Мы знаем, что подушки населены пылевым клещом, который питается грибами, но дело в том, что и грибы, в свою очередь, питаются фекалиями клещей вместе с отшелушившимися кусочками человеческой кожи», — объяснила Вудкок в интервью порталу ZDNet.По ее словам, наиболее часто встречаются споры рода Aspergillus, которые провоцируют развития аспергиллеза. Под этим понятием подразумевают целый спектр заболеваний, наиболее опасными из которых являются аспергиллезная мицетома (то есть, опухоль в легких или пазухах носа) и аспергиллома околоносовых пазух вкупе с некрозом слизистой и регулярными носовыми кровотечениями.Если вы не хотите потратить море денег и нервов на дорогостоящее лечение, запомните: срок «жизни» даже самой качественной и дорогой пуховой подушки — максимум пять лет. После этого нужно безжалостно от нее избавляться. А лучше всего не рисковать здоровьем и перейти на синтетические заменители пуха. В конце концов, в наши дни птичий пух уже не атрибут роскошной жизни и не единственных качественный наполнитель для подушек.