Диабет? Не упускайте из виду опасность для ваших глаз
Трейси Браун, генеральный директор Американской диабетической ассоциации (ADA), подчеркивает необходимость раннего ухода.
«У трети людей с диабетом есть осложнения, связанные со зрением, и уходу за глазами не уделяется должного внимания», - сказала Браун. - «Уход за глазами должен быть приоритетом, даже в это напряженное время, потому что, если вы можете делать то, что требуется, вам не обязательно иметь проблемы со зрением или диабет».
Браун возглавила группу экспертов в Focus on Diabetes: Look Closer at Eye Health initiative, в которую входили эксперты из ADA, VSP Vision Care и Regeneron.
По данным Национального института глаз США (NEI), существует четыре типа глазных болезней, которые чаще встречаются у людей с диабетом:
Диабетическая ретинопатия
Диабетический макулярный отек
Глаукома
Катаракта
Эти состояния чаще встречаются у людей с более высоким уровнем сахара в крови, поэтому правильное ведение диабета может помочь предотвратить заболевания глаз.
Есть ряд симптомов глазных болезней, которые должны побудить к визиту к окулисту:
Нечеткое или "волнистое" зрение
Зрение, которое часто меняется
Области без видимости
Темные области
Проблемы с восприятием цветов
Пятна или темные струны (плавающие пятна)
Световые вспышки
Кейт Ренвик-Эспиноза, президент VSP Vision Care, сказала:
«Для более чем 100 миллионов человек, страдающих диабетом или преддиабетом, ежегодное обследование зрения играет решающую роль в предотвращении слепоты».
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