Диабет? Не упускайте из виду опасность для ваших глаз

Диабет может нанести ущерб многим частям тела, включая глаза, но люди с диабетом не обречены на проблемы со зрением.Трейси Браун, генеральный директор Американской диабетической ассоциации (ADA), подчеркивает необходимость раннего ухода.«У трети людей с диабетом есть осложнения, связанные со зрением, и уходу за глазами не уделяется должного внимания», - сказала Браун. - «Уход за глазами должен быть приоритетом, даже в это напряженное время, потому что, если вы можете делать то, что требуется, вам не обязательно иметь проблемы со зрением или диабет».Браун возглавила группу экспертов в Focus on Diabetes: Look Closer at Eye Health initiative, в которую входили эксперты из ADA, VSP Vision Care и Regeneron.По данным Национального института глаз США (NEI), существует четыре типа глазных болезней, которые чаще встречаются у людей с диабетом:Диабетическая ретинопатияДиабетический макулярный отекГлаукомаКатарактаЭти состояния чаще встречаются у людей с более высоким уровнем сахара в крови, поэтому правильное ведение диабета может помочь предотвратить заболевания глаз.Есть ряд симптомов глазных болезней, которые должны побудить к визиту к окулисту:Нечеткое или "волнистое" зрениеЗрение, которое часто меняетсяОбласти без видимостиТемные областиПроблемы с восприятием цветовПятна или темные струны (плавающие пятна)Световые вспышкиКейт Ренвик-Эспиноза, президент VSP Vision Care, сказала:«Для более чем 100 миллионов человек, страдающих диабетом или преддиабетом, ежегодное обследование зрения играет решающую роль в предотвращении слепоты».