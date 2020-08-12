Названа самая аллергенная ягода в саду

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Среди множества даров природы, которыми нас радует лето, опаснее других садовая земляника, которую все ошибочно называют клубникой, — она чаще всего вызывает аллергическую реакцию, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.В этой ягоде больше, чем в других, чужеродных нашему организму белков, основной из которых — мажорный аллерген Fra a1. «Аллергия чаще всего возникает именно на садовую землянику. В ней больше белковых компонентов, которые являются антигенами для нашего организма. В дикой ягоде этих веществ гораздо меньше», — пояснил специалист.По его словам, та или иная аллергическая реакция на клубнику — от покраснения до опухания — возможна у 3% людей. Конечно, это зависит и от количества съеденных ягод.С учетом того, что клубника — одна из самых бедных питательными и полезными веществами ягод, не стоит рисковать здоровьем, поедая ее, считает врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Лучше заменить ее другими, менее аллергенными и более витаминными ягодами, например жимолостью. «Жимолость — весьма редкая и недооцененная ягода, в ней содержатся органические кислоты, витамины В1, В2, С, А, Р, калий, кальций, фосфор, магний, йод, алюминий, натрий, марганец, медь, железо. Она укрепляет иммунную систему, оказывает противовоспалительное действие», — рассказал медик.