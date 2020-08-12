Врачи объяснили, почему и кому не стоит мыться ледяной водой

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Опытные дерматологи предупреждают о вреде частой привычки приверженцев здорового образа жизни и закалки – мыться холодной и даже ледяной водой. По мнению врача Екатерины Мокиной, такие процедуры противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.«Люди, непривычные к закаливанию и, например, обливаниям холодной водой, а также имеющие болезни сердца и сосудов, могут отреагировать очень необычно и серьезно… Сосуды резко сужаются, а затем резко расширяются. И это даже у здоровых людей», — считает Мокина.Кроме этого, холодная вода, в отличие от воды температуры тела, не позволяет полноценно очистить кожу человека от загрязнений. Проблема в том, что обычно моющие средства хорошо работают только в тепле.