Врачи объяснили, почему и кому не стоит мыться ледяной водой
«Люди, непривычные к закаливанию и, например, обливаниям холодной водой, а также имеющие болезни сердца и сосудов, могут отреагировать очень необычно и серьезно… Сосуды резко сужаются, а затем резко расширяются. И это даже у здоровых людей», — считает Мокина.
Кроме этого, холодная вода, в отличие от воды температуры тела, не позволяет полноценно очистить кожу человека от загрязнений. Проблема в том, что обычно моющие средства хорошо работают только в тепле.
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