Наличие волос в ухе является предупреждающим знаком! Что это значит?

В 1973 году д-р Сандерс Т. Франк и его команда исследователей опубликовали исследование, в котором утверждается, что диагональная складка мочки уха, затем прозванная «Знак Франка», была положительным предиктором болезни коронарной артерии. САПР — проблема ушного прохода, где воронки восковых бляшек растут внутри артерий.Об этом пишет Фитхакер: Шокирующая связь между волосами в ушах и сердечным приступомЗаинтригованные этой связью, врачи вступали в контакт с дерматологами, чтобы найти ответы. В 1984 году группа нью-йоркских врачей опубликовала письмо в журнале, в котором утверждается сильная связь между волосами на ушных каналах и болезнью коронарной артерии. В исследовании приняли участие 43 мужчины и 20 женщин. У 90 процентов участников, у которых была диагональная складка мочки уха и волосы на ушном канале, были связаны с сердечной недостаточностью.Те врачи, в том числе Ричард Ф. Вагнер из Медицинской школы Бостонского университета, подозревали, что длительное воздействие андрогена, короля мужских гормонов и отца тестостерона, вызвало сгустки в артериях из-за избыточного производства эритроцитов.Пять лет спустя, в 1989 году появилась статья, в которой исследователи опубликовали свои выводы из исследования, в котором участвовали 215 индийских пациентов и корреляции между сгибами уха, волосами на ушах и болезнью коронарных артерий. «Значительная разница наблюдалась также между мужчинами с ИБП и без него в присутствии волос на ушных каналах с возрастной группой», — пишут авторы в аннотации к докладу. Распространенность волос возрастает с возрастом.Чтобы не отстать от 20-го века, Эдстон Э. опубликовал свое исследование в издании за июнь 2006 года. Эдстон изучает 520 вскрытий и измеряет ИМТ, вес селезенки, волосы уха, складку уха, причину смерти, облысение, толщину брюшного жира и полдюжины других характеристик. После того, как: «Было обнаружено, что ELC (складка мочки уха) сильно коррелирует с САПР у мужчин и женщин (P