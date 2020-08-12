Можно или нельзя есть яйца каждый день, - ответ диетолога

Яйца являются очень полезным продуктом питания. В них содержатся полезные микроэлементы, белок, лютеин, витамины A, D и E. Однако многие до сих пор сомневаются в том, можно или нельзя есть яйца каждый день. Ответ на этот вопрос озвучил врач-эндокринолог, диетолог Вадим Крылов.По мнению Крылова, человек может спокойно позволить себе съедать до семи яиц в неделю. Диетолог отмечает, что в последнее время можно встретить утверждение, что в неделю допустимо съедать 12 яиц. Но это утверждение не имеет полноценных подтверждений. А посему нормой является одно яйцо на завтрак или обед ежедневно, рассказал диетолог. При этом от яиц на ужин Вадим Крылов советует отказаться.Есть немало научных исследований, которые подтверждают, что яйца не просто можно, но и нужно употреблять в пищу каждый день. В частности к такому выводу пришли британские и китайские специалисты, доказав их пользу для сосудистой системы. Такая простая привычка, как употреблять в пищу каждый день одно яйцо, снижает риск инсульта на 26%.