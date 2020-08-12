Почему вы должны есть чеснок каждый день

В течение нескольких лет адепты здорового образа жизни вели масштабную пропаганду кокосового масла, призывая использовать его не только для приготовления пищи, но также в качестве натурального и эффективного средства для ухода за кожей и волосами. Но время идет, и гастрономические тренды — как и тренды вообще — меняются. Так, эксперты уверяют, что место кокосового масла в обзорах и текстах на тему очень скоро займет… чеснок.Хорошо знакомый каждому из нас, этот продукт всегда использовался как средство для борьбы с первыми признаками простуды. Но его динамические целебные свойства значительно шире, чем мы могли предположить. Рассказываем, почему нужно есть чеснок каждый день, даже если с иммунитетом у вас все в порядке.Мощные целебные свойства.Чеснок использовался в лечебных целях в течение тысячелетий среди египтян, греков, японцев, и произошло это неслучайно. Секрет в том, что чеснок может похвастаться высокой концентрацией соединений серы, которая и отвечает за его острый вкус и явный аромат. При этом сера крайне важна для нормального функционирования организма: она помогает клеткам бороться со всеми типами болезнетворных бактерий (защита протоплазмы крови), поддерживает необходимый и достаточный уровень свертываемости крови и способствует оптимальной концентрации желчи, вырабатываемой организмом (что, в свою очередь, влияет на процесс переваривания пищи).Противодействие инфекции.Одной из наиболее распространенных причин, по которым следует сделать ставку на блюда с чесноком в осенне-зимний период, являются антимикробные свойства этого травянистого растения. Mindbodygreen.com отмечает, что одно из исследований показало, что чеснок в 100 раз более эффективен в борьбе с Campylobacter (бактерией-возбудителем кишечных болезней), чем два самых часто назначаемых антибиотика. В дополнение к этому, чеснок обладает сильными противогрибковыми свойствами и может быть полезен для борьбы с чрезмерно быстрым ростом дрожжей в кишечнике.Борьба с раком и гипертонией.Чеснок с его высоким уровнем соединений серы может творить чудеса в смысле влияния на здоровье сердечно-сосудистой системы. В частности, он помогает снизить уровень холестерина путем ингибирования ферментов, ответственных за синтез холестерина в печени. И это еще не все. Потребляя чеснок, вы также получаете: снижение артериального давления, профилактику атеросклероза и снижение активности триглицеридов — а все это напрямую влияет на здоровье сердца.Интересно, что потребление чеснока в некоторых странах коррелирует с более низкой частотой различных видов рака (особенно, рака желудка и толстого кишечника), и это нельзя считать простым совпадением. Чеснок демонстрирует противоопухолевую активность, действуя как антиоксидант в отношении замедления роста опухолевых клеток. Кроме того, некоторые исследователи отмечают снижение уровня сахар в крови при регулярном потреблении чеснока.Здоровье волос и красота кожи.Ряд научных экспериментов показал, что элементы, содержащиеся в чесноке, благотворно влияют на функцию роста волос. Так, чеснок особенно хорошо работает в качестве дополнительного поддерживающего средства в случаях, когда выпадение и поредение волос вызвано недостатком витаминов и агрессивными факторами окружающей среды. Косметологи отмечают, что за счет своих антимикробных свойств чеснок может значительно улучшить состояние кожи, что, при правильном и осмысленном уходе, сделает ее чистой и упругой в несколько раз быстрее.И последнее, но не по значимости, преимущество чеснока — его стоимость. В отличие от дорогостоящих добавок или сложных витаминных комплексов, чеснок может быть на вашем столе каждый день, вне зависимости от наполненности кошелька.