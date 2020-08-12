Медики объяснили, зачем пить воду с лимоном на ночь

Для достижения этой заветной цели, мы не колеблясь прибегаем к фармацевтическим препаратам или испытываем на себе все известные и неизвестные народные средстваКонечно, если вы страдаете от хронической бессонницы, то лучше всего будет проконсультироваться у хорошего специалиста.С другой стороны, чтобы улучшить качество нашего отдыха, лучше спать и предотвратить случаи бессонницы, которые иногда бывают связаны со стрессом, образом жизни или плохим питанием, мы рекомендуем следующее: пить воду с лимоном перед сном.Мы знаем, что вы уже устали от того, что мы постоянно вам рассказываем о том, как полезно начинать день со стакана теплой воды с лимоном, но это действительно «волшебное средство».Пить его на голодный желудок очень полезно для здоровья, однако, и если вы хотите лучше спать, сделайте следующее: выпейте чашку воды с лимонным соком непосредственно перед сном.Через неделю вы почувствуете удивительные изменения, связанные с тем, что вы будете намного качественнее высыпаться. Эксперты рассказали, как именно действует это чудесное средство. Их рекомендации приводит health info со ссылкой на steptohealth.ru.Как лучше спать благодаря стакану воды с лимономВполне возможно, что многие люди смотрят на это средство с некоторым скептицизмом.Многие уверены, что в конце дня и перед сном наш желудок является более чувствительным и, следовательно, не будет ничего хорошего, если в него попадет кислота.Мы хотим выпить что-то более сладкое, приятное и расслабляющее. Тем не менее, как это ни удивительно, нашему телу отлично подходит сочетание теплой воды и лимона.Если ваш организм полон токсинов, вы не сможете нормально спатьМы знаем, что термин «интоксикация организма» может вызвать сильное беспокойство. Это «народное» определение ряда весьма специфических процессов, которые происходят в нашем организме:Наше тело восстанавливает свои ткани почти каждый день. Многие клетки умирают, как, например, красные кровяные тельца. В свою очередь, эти отходы должны своевременно выводиться из организма.Мы часто не способны усваивать многие из компонентов, входящих в состав пищи, которую мы едим (многие из них даже вредны для нашего здоровья).В идеале следует выводить их как можно скорее, но это зависит от правильного функционирования соответствующих органов, таких как печень или почки.Кроме того, мы не можем забывать, что загрязнение окружающей среды также попадает внутрь, и не только через воздух или дым.Многие из наших продуктов содержат пестициды, токсичные вещества, и если мы накапливаем их в нашем организме, то можем заболеть.Все эти факторы мешают нам полноценно отдыхать. Ведь наша печень или лимфатическая система должны делать двойную работу.Все это заставляет нас чувствовать дискомфорт, который не дает нам уйти в глубокий сон. Тем не менее, это средство способно помочь нам решить эти серьезные проблемы.Лимонный сок ускоряет процессы детоксикацииТеплая вода в сочетании с лимонным соком оптимизирует функции печени, помогает вывести вредные вещества из нашей крови и заботится о нашей лимфатической системе.В первый день вы не заметите немедленных результатов, но через 6 или 7 дней, ваш организм почувствует разницу.Не стоит забывать, что лимонный сок помогает нашему пищеварению. Питательные вещества усваиваются гораздо лучше и мы ложимся в постель, не испытывая чувства тяжести в животе.Тем не менее, и этот факт необходимо принимать во внимание, вполне возможно, что вам придется сбегать в туалет ночью, ведь лимон является хорошим мочегонным средством.Подщелачивающее средство чтобы лучше спатьОдин любопытный факт: несмотря на кислый вкус лимона, он является подщелачивающим средством для нашего тела.Благодаря этому, он помогает очищать кровь, печень, способствует увеличению количества белых кровяных клеток, а также оптимизирует работу поджелудочной железы.Его действие является очень мощным, и если мы будем принимать это средство каждый день, то мы станем гораздо лучше спать.Стоит попробовать принимать его хотя бы в течение месяца.Как приготовить это средство, чтобы лучше спать?Ингредиенты: 1 стакан воды (250 мл), 5 столовых ложек лимонного сока (50 мл), 1 чайная ложка меда (7,5 г).ПриготовлениеКак вы можете видеть, доля лимонного сока в этом напитке не очень большая. Кроме того, в сочетании с небольшим количеством меда, его эффект в достижении хорошего сна является просто сенсационным.Сначала подогрейте 1 стакан воды. Она должна быть теплой, но не кипящей.Когда напиток достигнет нужной температуры, налейте его в вашу любимую кружку.Положите чайную ложку меда. Теперь добавьте лимонный сок.