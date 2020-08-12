Как бороться с отеками в жару
Медики отметили, что в жару появляются или увеличиваются отеки, поскольку наш организм пытается избавиться от лишнего тепла и расширяет подкожные капилляры. Вместе с избытком тепла через них в подкожную клетчатку выходит и лишняя жидкость.
Продукты, которые задерживают жидкость в организме:
сахар и сладости;
соленое и маринованное;
полуфабрикаты и соусы (также соль и сахар);
токсины, накопленные в лимфе.
При отеках в жару:
поддерживайте уровень прохлады в помещении (затенение / включайте кондиционер);
принимайте контрастный душ утром и вечером;
пейте прохладную минеральную воду, готовьте домашние лимонады (вода + лимон / огурец / мята) и охлажденные травяные чаи;
травяные чаи и отвары с мятой, тимьяном, липой обладают дополнительным мочегонным эффектом и выводят лишнюю жидкость из организма.
Что нужно сделать вечером, чтобы снизить риск возникновения избыточной отечности лица утром:
необходимо умываться как можно тщательнее (очистить кожу от макияжа, увлажнить и подпитать ее);
пытаться спать на спине;
использовать подголовные подушки. Для этого стоит воспользоваться советом врача и консультанта по подбору ортопедических элементов для сна;
принимать достаточное количество белковой пищи и отказаться от сахара;
ограничить потребление сытных макарон, картофеля и риса;
спать на хлопковых подушках.
"Если у вас есть отеки - обязательно нужно обратиться к своему семейному доктору за консультацией", - подчеркнули эксперты.
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