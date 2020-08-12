Как бороться с отеками в жару

Специалисты Киевского центра общественного здоровья на своей странице в соцсети Facebook рассказали о продуктах, которые вызывают отечность и дали ряд рекомендаций.Медики отметили, что в жару появляются или увеличиваются отеки, поскольку наш организм пытается избавиться от лишнего тепла и расширяет подкожные капилляры. Вместе с избытком тепла через них в подкожную клетчатку выходит и лишняя жидкость.Продукты, которые задерживают жидкость в организме:сахар и сладости;соленое и маринованное;полуфабрикаты и соусы (также соль и сахар);токсины, накопленные в лимфе.При отеках в жару:поддерживайте уровень прохлады в помещении (затенение / включайте кондиционер);принимайте контрастный душ утром и вечером;пейте прохладную минеральную воду, готовьте домашние лимонады (вода + лимон / огурец / мята) и охлажденные травяные чаи;травяные чаи и отвары с мятой, тимьяном, липой обладают дополнительным мочегонным эффектом и выводят лишнюю жидкость из организма.Что нужно сделать вечером, чтобы снизить риск возникновения избыточной отечности лица утром:необходимо умываться как можно тщательнее (очистить кожу от макияжа, увлажнить и подпитать ее);пытаться спать на спине;использовать подголовные подушки. Для этого стоит воспользоваться советом врача и консультанта по подбору ортопедических элементов для сна;принимать достаточное количество белковой пищи и отказаться от сахара;ограничить потребление сытных макарон, картофеля и риса;спать на хлопковых подушках."Если у вас есть отеки - обязательно нужно обратиться к своему семейному доктору за консультацией", - подчеркнули эксперты.