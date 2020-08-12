Названы провоцирующие рост жира на животе напитки

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Соки, квасы и газировки содержат в себе много глюкозыВрач-эндокринолог Екатерина Иванникова рассказала о напитках, которые могут вызывать рост жира на животе. По словам врача, крайне опрометчиво думать, что употребление соков, кваса и газировки не влияет на набор лишнего веса.Специалист пояснила в интервью KP.RU, что все эти напитки дают большую нагрузку на поджелудочную железу из-за высокого содержания сахара, что дает непременный побочный эффект в виде ожирения.Иванникова советует исключить соки, квас и газировку из рациона, заменив их на воду, чай и кофе без сахара из расчета 30 мл на один килограмм веса. Для тех, кто все же хочет разнообразить свое питье, эндокринолог посоветовала добавлять в воду лимон, огурец или мяту.Врач также рекомендовала не забывать про физическую нагрузку, в частности, ходить хотя бы по 45-50 минут в день. Для этого можно выйти на одну остановку автобуса раньше и оставит машину за несколько кварталов от работы.