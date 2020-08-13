Пять привычек, которые разрушают сердце

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Сердце работает без выходных и при его повреждении страдают все внутренние органы. Чтобы помочь ему выполнять свои функции, важно придерживаться правильного образа жизни и отказываться от вредных привычек. В том числе, от этой пятерки.Долгое сидениеВ исследовании 2015 года, опубликованном в Annals of Internal Medicine, ученые обнаружили, что длительное сидение может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 14%. Это также может увеличить риск преждевременной смерти на 40%.Слишком много мясаЕсли вы каждый день употребляете красное мясо, пора внести перемены в свою диету. Исследования показали, что существует корреляция между повышенным потреблением красного мяса и сердечными заболеваниями из-за повышения холестерина в крови.Зубная нитьМногим не нравится пользоваться зубной нитью, но люди с заболеваниями десен имеют более высокий риск сердечных приступов, инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний.ПрогулкиИсследование 2018 года, опубликованное в Journal of Clinical Hypertension, связывает низкий уровень витамина D с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Клиника Мэйо рекомендует бывать на солнце по 15 минут три раза в неделю.СладкоеВ исследовании 2014 года, опубликованном в JAMA Internal Medicine, ученые обнаружили, что участники, получающие от 17 до 21 процента своих калорий из сахаров, имеют на 38 процентов более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.