Синие ногти. О каких нарушениях они могут предупреждать?

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Явление синих ногтей может быть доброкачественным и временным процессом или же предупреждать о более тревожных нарушениях – например, в работе сердца и легких.Ногти становятся синими (голубыми, фиолетовыми) из-за изменения оттенка кожи ними – подобное изменение известно как цианоз. Зачастую синюшность ногтевых пластин объясняется замерзанием – под действием холода кровоток замедляется, что способствует синеватому оттенку кожи. Но в этом случае посинение ногтей носит временный характер и проходит по мере согревания организма. Можно поместить руки в теплую воду или подержать в подмышках – вскоре ногти обретут свой привычный вид.Врачи напоминают, что к холоду особенно чувствительны люди, страдающие болезнью Рейно, представляющей собой ангиотрофоневроз с преимущественным поражением мелких концевых артерий и артериол. При данной патологии пальцы рук и ног сначала бледнеют, затем становятся синими и могут онеметь, либо начать болеть. В основе развития болезни Рейно лежит внезапный спазм сосудов различного происхождения в периферийных частях тела. Причинами такого сужения являются обычно эндокринные, сосудистые и нейрогенные расстройства.Помимо того, синеватый цвет ногтей может быть реакцией на некоторые лекарства, такие как миноциклин (антибиотик), бензодиазепины, некоторые седативные средства.Также синие или фиолетовые ногти могут предупреждать о других нарушениях в работе организма.Анемия. Синие ногти могут быть результатом гипоксемии, что означает аномально низкое количество гемоглобина, переносящего кислород, в красных кровяных тельцах.Обычно артериальная кровь содержит большое количество оксигенированных клеток, что делает ее ярко-красной, но когда уровень кислорода падает, кровь становится синевато-красной. Цианоз является индикатором этого дефицита – он проявляется не только в виде синих ногтевых пластин, но и синюшности губ, десен, области вокруг глаз.Болезни легких.Синий оттенок ногтей также может появиться вследствие проблем с легкими и дыхательными путями. Некоторые из них включаютастму,эмфизему,хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ),хронический бронхит.Одним из самых опасных нарушений, о которых могут предупреждать синие ногти, является легочная эмболия, означающая закупорку артерий в легких кровяными сгустками (тромбами), перемещающимися из других частей тела. Данное состояние грозит человеку смертью и требует скорой помощи медиков.Сердечные нарушения. Иногда синие ногти являются предупреждающим сигналом сердечной недостаточности, из-за которой в крови снижается содержание кислорода. Вдобавок существуют пороки сердца, при которых перегородка, разделяющая его правые и левые отделы, отсутствует, и кровь смешивается. Тогда левый желудочек выбрасывает в органы и ткани кровь, ненасыщенную кислородом – в результате возникает цианоз ногтей.«Если синие ногтевые пластины – это не просто временная реакция на низкие температуры или прием лекарств, следует обратиться к врачу и определить первопричину. Специалист может измерить уровень кислорода в крови и сделать тесты, чтобы контролировать состояние сердца и легких», - дали совет медработники.