Биолог объяснила, чем могут быть опасны комариные укусы и как от них спастись

Комары не так безобидны, как может показаться ввиду их привычности. Более того, их укусы могут привести к довольно тяжелым последствиям. Подробнее о них, а также о мерах профилактики и защиты рассказала ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Людмила Ганушкина.«Комариный укус может быть очень опасен. Комары вообще занимают лидирующие позиции по своей вредоносности в отношении человека», — сразу напугала она. И уточнила: следствием укуса комара может быть не только аллергическая реакция (это чаще всего), но и заражение опасными болезнями и паразитами.Эксперт привела ужасающие цифры: от 2 до 5% комаров на большей части территории России заражены дирофиляриями (нематодами) и могут при укусе передать их человеку. «После того, как зараженный комар укусил человека, в организме человека начинает расти и паразитировать гельминт. Через какое-то достаточно длительное время он либо подойдет к глазному веку, либо проявится под кожей, либо надолго задержится в организме», — объяснила Ганушкина и посоветовала при любых неприятных (и непонятных) ощущениях в теле обращаться к врачу.В качестве профилактики специалист порекомендовала прежде всего механические средства защиты — одежду из плотной ткани, головной убор с сеткой, полог над кроватью. О народных методах борьбы с комарами — чесноке, гвоздике, полыни – она отозвалась скептически. «На 100% никакие народные средства не могут защитить, если комаров много и они очень активно нападают на человека», — пояснила биолог.