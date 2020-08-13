Биолог объяснила, чем могут быть опасны комариные укусы и как от них спастись
«Комариный укус может быть очень опасен. Комары вообще занимают лидирующие позиции по своей вредоносности в отношении человека», — сразу напугала она. И уточнила: следствием укуса комара может быть не только аллергическая реакция (это чаще всего), но и заражение опасными болезнями и паразитами.
Эксперт привела ужасающие цифры: от 2 до 5% комаров на большей части территории России заражены дирофиляриями (нематодами) и могут при укусе передать их человеку. «После того, как зараженный комар укусил человека, в организме человека начинает расти и паразитировать гельминт. Через какое-то достаточно длительное время он либо подойдет к глазному веку, либо проявится под кожей, либо надолго задержится в организме», — объяснила Ганушкина и посоветовала при любых неприятных (и непонятных) ощущениях в теле обращаться к врачу.
В качестве профилактики специалист порекомендовала прежде всего механические средства защиты — одежду из плотной ткани, головной убор с сеткой, полог над кроватью. О народных методах борьбы с комарами — чесноке, гвоздике, полыни – она отозвалась скептически. «На 100% никакие народные средства не могут защитить, если комаров много и они очень активно нападают на человека», — пояснила биолог.
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