Кому противопоказана черешня и каково ее допустимое количество для тех, кому можно

Сезон черешни – совсем короткий, и за это время хочется наесться вкусной и полезной ягоды до отвала. Но как и у всех продуктов, у нее есть и противопоказания, и допустимая норма, употребление которой не приведет к отрицательным последствиям для здоровья. Подробнее об этом рассказала нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер.Как таковой нормы разового употребления черешни нет. Есть предельно допустимое суммарное дневное количество даров природы, и оно, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не должно превышать 800 граммов. «Здоровым людям Всемирная организация здравоохранения рекомендует иметь в рационе от 400 до 800 граммов овощей, зелени, фруктов и ягод», – уточняет эксперт. Это может быть только черешня, но если (скорее всего) в вашем рационе есть другие овощи и фрукты, ее количество соответственно нужно уменьшить.Конечно, надо избегать летних удовольствий в количествах, граничащих с максимальными. По данным Роспотребнадзора, разовое поедание 300-400 граммов черешни, равно как и других ярко окрашенных ягод уже может привести к диарее.С большой осторожностью к черешне следует относиться диабетикам и аллергикам. Это, в общем-то, единственные противопоказания к ягодам из широко распространенных.Тем, кто худеет, Ольга Деккер посоветовала добавлять к черешне белок и клетчатку, приготовив, например, десерт с семенами льна или чиа, творогом или йогуртом, – просто чтобы меньше ее съесть: все-таки 50 ккал/100 граммов.Детский возраст не является противопоказанием к черешне, но у совсем маленьких детей после ее употребления могут появиться высыпания на коже. В этом нет ничего плохого, все дело в неполной готовности поджелудочной железы к ферментации некоторых входящих в состав фруктов веществ.