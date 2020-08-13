Доктор Мясников раскрыл пять главных признаков опасных родинок

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Ведущий программы «О самом главном» телеканала «Россия 1» врач Александр Мясников раскрыл в очередном выпуске своей передачи пять основных признаков, по которым можно отличить среди своих родинок потенциально опасные, которые могут переродиться в меланому.Все перечисленные теледоктором критерии можно объединить в систему, названную им аббревиатурой «ABCDE», где:A – асимметрия: если родинку мысленно разделить посередине, и половинки отличаются, это плохо;B (border) – граница: если она размытая, нечеткая – плохо;C (color) – цвет: обычные (незлокачественные) родинки окрашены равномерно;D – диаметр: у потенциально опасных родинок он превышает 6 мм;E – эволюция: если родинка стала вдруг расти, менять цвет, форму – это очень неприятное предзнаменование.Доктор Мясников предупредил, что опаснее всего родинки у белокожих, светлоглазых и светловолосых людей – они чаще заболевают меланомой.Понять точно, опасна ли родинка, может только специалист по результатам биопсии. Поэтому если у вас какие-то сомнения, обращайтесь к врачу.