Доктор Мясников раскрыл пять главных признаков опасных родинок
Все перечисленные теледоктором критерии можно объединить в систему, названную им аббревиатурой «ABCDE», где:
A – асимметрия: если родинку мысленно разделить посередине, и половинки отличаются, это плохо;
B (border) – граница: если она размытая, нечеткая – плохо;
C (color) – цвет: обычные (незлокачественные) родинки окрашены равномерно;
D – диаметр: у потенциально опасных родинок он превышает 6 мм;
E – эволюция: если родинка стала вдруг расти, менять цвет, форму – это очень неприятное предзнаменование.
Доктор Мясников предупредил, что опаснее всего родинки у белокожих, светлоглазых и светловолосых людей – они чаще заболевают меланомой.
Понять точно, опасна ли родинка, может только специалист по результатам биопсии. Поэтому если у вас какие-то сомнения, обращайтесь к врачу.
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