Стоматолог развенчала 5 мифов о кариесе

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Врач рассказала, что на самом деле влияет на здоровье зубовРасхожее мнение о том, что в борьбе с кариесом поможет частая чистка зубов, является опасным заблуждением. Об этом и других популярных мифах, связанных с кариесом, врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказала в беседе с "АиФ".Врач напомнила, что чистить зубы нужно два-три раза в день. Если же делать это чаще, то риск повреждения шеек зуба лишь увеличивается. «А это кариесу только на руку", – отметила Автандилян. При этом она призвала не увлекаться зубными пастами с эффектом отбеливания, чтобы не повредить эмаль.Еще одним распространенным мифом является то, что кариес всегда сопровождается темными пятнами на зубах. Стоматолог пояснила, что на начальной стадии заболевание может проявляться в виде белых пятнышек, при этом никакой боли человек испытывать не будет.Мнение о том, что от кариеса может защитить жевательная резинка, также является глубоко ошибочным. Жвачка содержит сахар, что автоматически исключает ее из списка средств гигиены. Кроме того, долгое жевание может вызвать проблемы со слюнными железами, что позже приведет к развитию того же кариеса и заболеваниям желудочно-кишечного тракта.Также ложным является представление о том, что кариес грозит только сладкоежкам. Как подчеркивает врач, сама по себе еда не вызывает кариес. Патологический процесс развивается после неправильного ухода за полостью рта, поэтому важно не только чистить зубы, но и пользоваться ирригатором и зубной нитью, особенно перед сном.Автандилян пояснила, что на развитие кариеса влияют качество питания и наличие заболеваний, которые вызывают сухость во рту, например, гипертония и диабет.Врач с сожалением отметила, что среди родителей распространено убеждение о том, что лечить кариес молочных зубов не нужно. По её словам, такой кариес с легкостью перебирается на коренные зубы, поэтому за гигиеной полости рта детям нужно следить, как и взрослым.