Врач-флеболог дал советы о помощи при ночных судорогах в ногах
Врач-флеболог дал советы о помощи при ночных судорогах в ногах в своем Instagram. По его словам, основная причина данного явления – стимуляция нервных окончаний веществами из числа продуктов распада. Здоровыми венами они должны выводиться из организма в течение дня, но в случае венозного воспаления, варикоза этого не происходит.
«Весь скопившийся за день «мусор» устраивает вашим икроножным мышцами ночную дискотеку, способствуя судорогам», - заметил врач-флеболог.
Вот его совет, который может помочь в случае ночной судороги: нужно встать на пол или сесть, вытянуть пострадавшую ногу и потянуть на себя носок, держа конечность прямой.
«Если не помогло, можно сесть с выпрямленными ногами и, взяв себя за носок, потянуть стопу на себя, как в упражнении на растяжку», - пишет Кочарян.
Когда судорога стихнет, следует выполнить небольшой самомассаж ноги поглаживающими движениями от пятки в направлении паха – это способствует нормализации кровообращения, добавил медик. Другой его совет: подкладывать под ноги валик или подушку, чтобы они были ночью приподнятыми.
«Если ночные судороги – явление регулярное, это может говорить о наличии серьезных метаболических или неврологических заболеваний. В этом случае нужно обязательно посетить врача и проконсультироваться», - добавил флеболог.
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