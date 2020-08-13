Без какого продукта организм никогда не будет здоровым

Найти человека, который не знает, что правильное и сбалансированное питание – залог здоровья всего организма, практически невозможно. Соотношение белков, жиров и углеводов рассчитывают те, кто хочет похудеть, желает оставаться здоровым, полным сил и энергии. Несмотря на обилие информации о рационе, допускается масса ошибок при его формировании.Врач-нутрициолог и кинезиолог Анастасия Шагарова, эксперт по висцеральной терапии (массажу внутренних органов) дала рекомендации нашим читателям и рассказала о том, какой продукт обязателен для ежедневного приема в пищу.Незаменимые жирыМногие пациенты, обращающиеся ко мне, страдают нарушением пищеварения, имеют проблемы с работой желчного пузыря. Как наладить функционирование этого важного органа, тесно связанного с печенью и оказывающего влияние на здоровье всего организма?Человеческому организму необходимы жиры. Причем не только растительные, но и животные. Растительные, как ни странно это звучит, снижают уровень холестерина в крови. А холестерин необходим организму для выработки гормонов и ферментов. Если мы не получаем его в достаточном количестве с пищей, печень начинает самостоятельную усиленную выработку и накопление "про запас" органического соединения. В итоге уровень холестерина зашкаливает, что грозит образованием сосудистых бляшек, тромбов, атеросклероза и прочими неприятными последствиями.Животные жиры стимулируют сокращения желчного пузыря. Если пузырь зажат, желчь не выделяется в достаточном количестве. В свою очередь, желчь необходима для пищеварения, без нее пища не переваривается, образуются гнилостные отложения, воспалительные процессы. Не усваиваются и необходимые питательные вещества, витамины и минералы, даже если употреблять их в достаточном количестве в составе пищи или витаминных комплексах.Жиры способствуют выработке ферментов и гормонов. Без них корректная работа половой системы, беременность и стабильный гормональный фон невозможны. Наконец, жиры блокируют гормон стресса – кортизол. Кусочек сала или масла поднимает настроение и успокаивает нервную систему.Ежедневная жировая норма соразмерна массе тела. Например, человеку с весом 60 кг необходимо 60 г жиров в соотношении 30% (животных) к 70% (растительных).Кирпичики для постройки здоровьяСосуды, мышцы, кожа – все это состоит из белка. При нехватке этого органического вещества появляются такие проблемы, как варикоз (из-за ослабленности стенок сосудов), истощенность мышечного корсета, что приводит к оседанию позвоночника.Отсюда вытекают такие заболевания, как сколиоз, остеохондроз и прочие нарушения функциональности опорно-двигательного аппарата.Ежедневно организму требуется 1,5 грамма белка на 1 килограмм массы тела. Эта норма подходит тем, кто не занимается активными видами спорта и не работает с повышенной физической нагрузкой. Остальным необходимо составлять персональную таблицу соотношений белков, жиров и углеводов.Тот самый необходимый продукт в рационеПродукт, а вернее продукты, которые необходимо регулярно вводить в меню те, которые обеспечивают норму белка и животных жиров. Без регулярного приема в пищу мяса, морепродуктов и рыбы невозможно поддерживать организм здоровым и сбалансированным.В 100 граммах мяса содержится примерно 20 граммов белка. Зная это, а также необходимую норму потребления белка в день (как указано выше – 1,5 грамма на 1 кг веса человека), можно легко высчитать личную суточную норму.Есть продукт необходимо в первой половине дня, употреблять его на ужин категорически не рекомендуется. Дело в том, что мясо переваривается долго, в течение шести часов. Чтобы избежать гнилостных отложений, в качестве гарнира к нему необходимо добавлять овощи.Оптимальное соотношение продуктов: на одну часть мяса должно приходиться две части овощей. Причем последние лучше обрабатывать термически – отваривать или тушить. Это исключает вероятность брожения в кишечнике, раздражения слизистых и воспалений.Общие советы по планированию менюИтак, как правильно составить меню на день? Утро лучше начинать с белково-жирового завтрака. Причем утренний прием пищи обязателен, и должен быть максимально полноценным. Он дает заряд энергии и сил на весь день.Отличный выбор для завтрака – каши (особенно безглютеновые и безмолочные киноа и гречка), красная рыба, омлет, авокадо. Эти продукты насыщают организм полезными углеводами, из которых выделяется энергия, они же запускают гормональную систему.В течение дня рекомендуется употреблять как минимум три вида полезных растительных масел (кунжутное, оливковое, льняное и другие), норму мяса с овощами.В конце дня следует выбирать продукты полегче, а ужинать не позже, чем за четыре часа до сна. Мясо птицы, яйцо – прекрасный выбор для вечернего рациона. Кстати, легкий ужин – решение для тех, кто не может завтракать по утрам. Если отказаться от плотного насыщения вечером, наутро гарантирован аппетит.