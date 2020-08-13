Что делать, если щелкает челюсть при открывании рта: причины, последствия

Щелкает челюсть, если широко открывать рот — при зевоте, пении, жевании. Кажется каким-то курьезом, но на самом деле ничего хорошего в этом нет. И вот почему.Научно верным было бы говорить о щелчках не в челюсти, а в височно-нижнечелюстном суставе. Обычно они безболезненны, но тем не менее свидетельствуют о нарушениях в его работе. По сути, это явление предшествует заболевание, первая ступенька к вывиху или артрозу.Так хрустеть и щелкать могут все суставы. Височно-нижнечелюстной с его сложным устройством и повышенной нагрузкой более подвержен этой проблеме. Ее причинами могут быть:профессиональный риск (для тех, кто «работает ртом» — певцы, актеры, лекторы и т. п.);травмы головы и челюсти;бруксизм (непроизвольный скрип зубами);неправильный прикус;запущенный кариес и удаление зуба.Без лечения подвижная зона сустава может смещаться, приводя к болевым ощущениям при щелчках, отекам, затруднениям движения, головным болям. В конце концов челюсть может просто «заклинить». Представьте себе масштабы трагедии пациента, который раскрыл рот во всю ширь и не может его закрыть!Если щелчки при работе височно-нижнечелюстного сустава стали для вас привычным явлением, не доводите до беды — обратитесь к стоматологу.