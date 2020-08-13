Зачем некоторые люди едят не только мякоть, но и кожуру бананов
Например, диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл уверена, что кожура может быть полезнее, чем мякоть. В такой «рубашке» плода уйма микроэлементов и витаминов: С, В6, калий, магний, много клетчатки. Кожура банана помогает улучшить состояние кожи, побороть бессонницу и ускорить уход лишних килограммов.
Поскольку кожура банана защищает его мякоть, врачи советуют тщательно мыть ее перед употреблением. Затем, просушив кожицу, ее можно порезать на порционные кусочки, перемолоть в смузи или начинку для выпечки.
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