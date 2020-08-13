Зачем некоторые люди едят не только мякоть, но и кожуру бананов

Обычно люди, съев банан, просто выкидывают кожуру от него в мусорное ведро. Но есть и те, кто употребляет в пищу даже эту часть плодов. Им вторят диетологи, которые рассказывают о том, чем и для кого может быть полезна банановая кожура. Оказывается, в ней много пользы.Например, диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл уверена, что кожура может быть полезнее, чем мякоть. В такой «рубашке» плода уйма микроэлементов и витаминов: С, В6, калий, магний, много клетчатки. Кожура банана помогает улучшить состояние кожи, побороть бессонницу и ускорить уход лишних килограммов.Поскольку кожура банана защищает его мякоть, врачи советуют тщательно мыть ее перед употреблением. Затем, просушив кожицу, ее можно порезать на порционные кусочки, перемолоть в смузи или начинку для выпечки.