Назван неожиданный фактор высокой вероятности заражения коронавирусом

Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются COVID-19 и тяжелее переносят болезнь. К такому выводу пришли зарубежные ученые, проанализировав заболеваемость в разных странах на начальных стадиях. В ранних исследованиях доказывалось, что обладатели Rh– имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и иммунных заболеваний. Именно эти патологии нередко сопровождают и COVID-19, пишет «Известия».Ученые из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) изучили факторы, которые вызывали быстрое распространение COVID-19 в 126 странах. За отправную точку исследователи взяли день, когда в каждой из стран было зафиксировано 30 случаев заражения, и рассмотрели, что происходило в последующие 12 дней. Таким образом они проанализировали влияние начальных факторов на развитие ситуации, не беря в расчет меры предотвращения эпидемии, предпринятые государствами.В частности, исследователи пришли к выводу, что экспоненциальный рост числа заражений был характерен для стран, в которых отмечалось большое число жителей с отрицательным резус-фактором (Rh–).Резус-фактор характеризуется особым белком на мембране эритроцита (антигеном D). Если его нет, то говорят, что у человека отрицательный резус-фактор. У одного из шести миллионов находят так называемый нулевой резус-фактор (Rhnull) — это означает, что у его обладателя нет ни одного из нескольких Rh-антигенов.В мире процент людей с отрицательным резус-фактором составляет около 8%. Однако в некоторых странах он достигает 17–19%. К ним относятся Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария. В США, ставших рекордсменами по количеству заболевших, 15% граждан — резус-отрицательные.