Врач назвал 8 самых первых признаков онкологии

При обнаружении нужно спешить к докторамВнимательное отношение к организму позволит распознать признаки приближения заболевания онкологией и выявить рак на ранних стадиях, заявил в разговоре с «АиФ» профессор и заслуженный деятель науки РФ Аркадий Верткин. Он отметил, что по числу смертей онкологические заболевания занимают второе место в мире после сердечно-сосудистых.Верткин подчеркнул, что есть восемь признаков, которые сигнализируют о раке. Это изменение ритмов мочеиспускания и дефекации, обнаружение незаживающих язв, появление необычных кровотечений или кровянистых выделений, возникновение уплотнений в каких-либо органах, нарушение пищеварения, проблемы с глотанием, изменение внешнего вида родинок, сильный и непроходимый кашель и осиплость голоса.Если у человека есть какие-либо признаки из вышеперечисленных, то он обязан посетить терапевта, который может направить его к онкологу на обследование.